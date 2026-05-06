«Смена декораций очень важна». Никитин оценил шансы ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Российский экс-футболист Алексей Никитин высказался о шансах ПФК ЦСКА в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 6 мая.

«Любая смена тренера даёт психологический эффект, но дерби всё равно всё уравнивает, здесь на авансцену должны выйти игроки. Очень хорошо, что Игдисамов — тренер, который знает очень многих ребят, он их воспитал, знает, чем они дышат. Плюс он уже был в штабе и примерно понимает характер каждого игрока, понимает, какие были взаимоотношения в коллективе.

На мой взгляд, это хорошая новость для ЦСКА, что буквально за три дня до игры у них появился новый тренер. Как раз смена декораций очень важна перед такой ключевой игрой. После его назначения шансы ЦСКА в этой игре резко повышаются», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».