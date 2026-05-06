Песьяков ответил, что изменилось в «Крыльях Советов» после назначения Булатова

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об изменениях в команде после смены тренера. 48-летний Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» 1 апреля. Позднее в должности был утверждён 54-летний Сергей Булатов.

«Я бы не сказал, что что-то в атмосфере — у нас не было какого-то там подавленного состояния или ещё чего-то. Всегда старались быть на позитиве, хотя это давалось там моментами, да. Ну, наши результаты, в принципе, не давали нам быть довольными на все 100. Но сейчас немножко мы вот разворачиваем эту ситуацию.

И в тренировочном процессе. На самом деле больше мяча стало, больше мяча, больше игры в футбол. Это бросается в глаза. Мы были заложниками своей же ситуации. С Магомедом Мусаевичем [Адиевым] мы три или четыре игры подряд пропускали в первые 10 минут, и где-то искусственно мы отказались от этого мяча. То есть мы игру упростили, и вот мы вот этот свой футбол, который был у нас в начале чемпионата, мы его потеряли. Это наша вина, как тренерского штаба, так и самих футболистов. То есть принятие решений не всегда зависит от тренера. Собственно, вот это, наверное, самое главное различие. То есть сейчас мы играем с мячом, получаем удовольствие от игры. Как-то так, наверное», — сказал Песьяков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».