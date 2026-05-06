«Какого-то потолка себе не ставлю». 37-летний Песьяков — о возможном завершении карьеры

37-летний голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о своём будущем.

— Ставишь ли для себя какой-то потолок по карьере и по возрасту? До скольки вот хотел бы поиграть?

— Какого-то там потолка себе не ставлю, там условно 41 или 42 года. Как вот я с чего начал, как только перестану получать удовольствие… Я бы, наверное, сказал даже от тренировочного процесса. Потому что играть, наверное, мне кажется, не надоест никогда в футбол. И Дима [Шнякин] знаю, и Константин [Генич], все там постоянно где-то в футбол играют, все его любят и так далее. Вот именно получать удовольствие от тренировок, я думаю, что вот сейчас заставь Константина, там Дмитрия, да, поработать (смеётся), некие вопросы могут быть.

Пока очень люблю тренироваться, люблю тренироваться индивидуально. У меня тут база под боком на самом деле, там с тренером по вратарям постоянно выходим, то есть отдельно. Пока вот это вот у меня не пропадёт, буду мучить вас, — сказал Песьяков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».