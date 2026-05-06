Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Локомотив» рассматривал возможность приобретения Кака и Баптисты — экс-директор клуба

Бывший технический директор «Локомотива» Хасанби Биджиев сообщил, что клуб рассматривал возможность покупки бразильского полузащитника Кака.

— Вы реально приценивались к Кака?
— Интересная история. Был такой нападающий Роберт, который в начале 2000-х в «Спартак» перешёл. Палыч отправил меня на турнир молодёжных сборных в Катар его посмотреть. Шесть команд участвовало: Германия, Бразилия, Чехия… За бразильцев в воротах играл Гомес, Майкон — справа в защите, Луизао — в центре. В средней линии — Кака, Жулио Баптиста. В перерыве звоню Сёмину в Португалию: «Палыч, тут футболист в таком порядке — Кака фамилия». Он засомневался: «Кака миллиона три стоит — дорого». Говорю: «Да вы что, за три надо брать!» Палыч с кем-то созвонился, перезванивает: «Я думал, это Кайка, а Кака 15 стоит!» Из Катара я улетал одним самолётом с бразильцами. В аэропорту подошёл к Кака и Баптисте, поздоровался, представился. Сказал Жулио об интересе «Локомотива». Он ответил, что знает наш клуб, и посоветовал обратиться в «Сан-Паулу». Я ему визитку оставил и на этом разошлись. Потом поехали понаблюдать за ним в Бразилию. Посмотрел я на него вживую и понял, что наш Димка Хохлов на этой позиции даже поинтереснее смотрится. Уже в «Севилье» Баптисту перевели из полузащиты в нападение — и он так разыгрался, что до «Реала» и «Арсенала» дошёл.

А Кака я спустя время встретил в отеле в Монако — они с Кафу в лобби сидели. Разговорились. Оказалось, он знал об интересе и «Локомотива», и ЦСКА, но ни к чему серьёзному эти истории не привели, — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

