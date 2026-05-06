«Законное решение». Гендиректор «СКА-Хабаровск» — о присуждении поражения «Уфе»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев высказался о решении КДК РФС по матчу 32-го тура Лиги Pari с «Уфой». КДК присудил «Уфе» техническое поражение за неявку на игру.

Россия — Лига Pari . 32-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Перенесён
Уфа
Уфа

«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разбирал наш вопрос долго и детально и вынес законное решение. Во-первых, мы со своей стороны сделали всё возможное, чтобы календарная игра «СКА-Хабаровск» — «Уфа» состоялась в установленные дату, время и место, были готовы перенести её на день, но наши соперники решили сразу идти через КДК, напирая на форс-мажор. Хорошо. В регламенте лиги есть определение форс-мажора. Это событие, действие которого невозможно было предусмотреть и (или) предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами.

Коллеги из ФК «Уфа» сделали достаточно рисковый выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Обычная предусмотрительность (любой клуб ФНЛ в ходе сезона неоднократно сталкивался с многочасовыми задержками рейсов, ставшими уже, к сожалению, обыденностью) и поиск более затратных, но более надёжных маршрутов, однозначно предотвратили бы срыв нашего матча.

Мы в «СКА-Хабаровск» прекрасно понимаем обстановку и по этой причине отправляем команды клуба на выездные матчи более чем за двое суток до стартового свистка. Так, на игру в Воронеж, которая должна состояться 8 мая, наша команда отправляется из Хабаровска 6-го.

Что касается матча с ФК «Уфа»: был вариант перенести его на 4 мая. Наш клуб был к этому готов, но соперник отказался. Мы со всеми коллегами стараемся выстраивать конструктивные партнёрские отношения. Но при этом не должны и не позволим, чтобы наша команда становилась заложником ошибок другого клуба и получала «тройник» на финише сезона при полном отсутствии своей вины», — приводит слова Кандалинцева телеграм-канал клуба.

