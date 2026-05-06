Мостовой: как бы ни болел за «Атлетико», но «Арсенал» закономерно в финале Лиги чемпионов

Российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на исход полуфинального противостояния «Арсенала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов. «Канониры» по сумме двух матчей обыграли соперника со счётом 2:1.

«Думаю, закономерный результат. Как бы я ни болел за «Атлетико», но «Арсенал» закономерно в финале Лиги чемпионов. По первой игре было видно, что «Арсенал» выглядел попредпочтительнее. В этой игре то же самое. Помощнее, что ли. У «Атлетико» игра была всплесками. Обидно, что пропустили гол «в раздевалку». Это было в тот момент, когда «Арсенал» поджал. Для «Арсенала» это тоже историческое событие — 20 лет ждали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.