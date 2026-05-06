Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta скорректировал шансы на чемпионство АПЛ после потери очков «Ман Сити»

Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил Opta Analyst.

В матчах 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Фулхэм» со счётом 3:0, а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» — 3:3.

Шансы «Арсенала» на победу в чемпионате составляют 86,35%, «Манчестер Сити» — 13,65%.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 71 очко за 34 матча. «Арсенал» находится на первой строчке, заработав 76 очков за 35 игр. В оставшихся матчах «горожане» сыграют с «Брентфордом», «Кристал Пэлас», «Борнмутом» и «Астон Виллой», «канониры» — с «Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас».

Безумный триллер «Сити» — еле сделали 3:3! Какой подарок для «Арсенала» в гонке за золото!
