Суперкомпьютер Opta скорректировал шансы на чемпионство АПЛ после потери очков «Ман Сити»
Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил Opta Analyst.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Доку – 43' 1:1 Барри – 68' 2:1 О'Брайен – 73' 3:1 Барри – 81' 3:2 Холанд – 83' 3:3 Доку – 90+7'
В матчах 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Фулхэм» со счётом 3:0, а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» — 3:3.
Шансы «Арсенала» на победу в чемпионате составляют 86,35%, «Манчестер Сити» — 13,65%.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 71 очко за 34 матча. «Арсенал» находится на первой строчке, заработав 76 очков за 35 игр. В оставшихся матчах «горожане» сыграют с «Брентфордом», «Кристал Пэлас», «Борнмутом» и «Астон Виллой», «канониры» — с «Вест Хэм Юнайтед», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас».
