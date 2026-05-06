Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: надо привозить в РПЛ тренеров, которые дают что-то новое, — Челестини был таким

Мор: надо привозить в РПЛ тренеров, которые дают что-то новое, — Челестини был таким
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе тренера Фабио Челестини в столичном ЦСКА. Челестини покинул клуб 4 мая. Сегодня, 6 мая, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Нет данных
ЦСКА
Москва

«С этим и связана отставка Челестини именно сейчас, чтобы дать команде взбодриться перед важным матчем со «Спартаком». Если бы этого не произошло, не было бы никакого смысла сейчас с ним прощаться. Доработал бы до конца сезона и ушёл. То есть эта спешка связана с дерби — встряхнуть команду и придать импульс. Если мы вспомним, Станкович тоже ушёл перед дерби с ЦСКА. Можно провести такие параллели. Как раз после этого «Спартак» обыграл ЦСКА.

Что касается самого Челестини, он что-то дал нашему чемпионату. На самом деле ЦСКА играл очень хорошо в осенней части. Случившееся потом — это то, что зачастую происходит с тренерами, которые себя проявили. После этого его полномочия сильно расширяются, теряется контроль над командой и раздевалкой. Появляются проблемы. Челестини дали слишком много полномочий — этого не нужно было делать. Как тренер он проявил себя очень хорошо. Жалко, что в итоге он немного проработал в ЦСКА. Надо привозить в РПЛ тренеров, которые нам дают что-то новое, — Челестини был именно таким», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Большой вечер футбола! Ответка «Бавария» — «ПСЖ» и дерби «Спартак» — ЦСКА
Большой вечер футбола! Ответка «Бавария» — «ПСЖ» и дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android