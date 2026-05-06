Мор: надо привозить в РПЛ тренеров, которые дают что-то новое, — Челестини был таким

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе тренера Фабио Челестини в столичном ЦСКА. Челестини покинул клуб 4 мая. Сегодня, 6 мая, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«С этим и связана отставка Челестини именно сейчас, чтобы дать команде взбодриться перед важным матчем со «Спартаком». Если бы этого не произошло, не было бы никакого смысла сейчас с ним прощаться. Доработал бы до конца сезона и ушёл. То есть эта спешка связана с дерби — встряхнуть команду и придать импульс. Если мы вспомним, Станкович тоже ушёл перед дерби с ЦСКА. Можно провести такие параллели. Как раз после этого «Спартак» обыграл ЦСКА.

Что касается самого Челестини, он что-то дал нашему чемпионату. На самом деле ЦСКА играл очень хорошо в осенней части. Случившееся потом — это то, что зачастую происходит с тренерами, которые себя проявили. После этого его полномочия сильно расширяются, теряется контроль над командой и раздевалкой. Появляются проблемы. Челестини дали слишком много полномочий — этого не нужно было делать. Как тренер он проявил себя очень хорошо. Жалко, что в итоге он немного проработал в ЦСКА. Надо привозить в РПЛ тренеров, которые нам дают что-то новое, — Челестини был именно таким», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.