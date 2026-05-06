Экс-тренер «Динамо» Мх Биджиев: для меня мат — табу, особенно в Махачкале

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев заявил, что старается не употреблять ненормативную лексику в публичном пространстве.

— Вас хотя бы раз на флэше после матчей подмывало ругнуться, как это делал Евсеев?

— Для меня это табу. Особенно когда работаешь в Махачкале. Для меня мат неприемлем даже в раздевалке. Понятно, что какие-то слова иногда проскакивают. Есть вопросы журналистов, на которые тяжело реагировать иначе, но надо же понимать, что ты на всю страну говоришь, — сказал Хасанби Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.