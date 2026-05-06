Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Петиция, призывающая «Реал» расторгнуть контракт с Мбаппе, набрала более 11 млн подписей

Петиция, призывающая «Реал» расторгнуть контракт с Мбаппе, набрала более 11 млн подписей
Петиция с требованием об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского «Реала» собрала более 11 млн подписей.

Ранее сообщалось, что Килиан недоволен поведением нескольких партнёров, в том числе Винисиуса Жуниора. Сам футболист перед матчем 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» поехал на отдых в Италию, после чего был подвержен критике со стороны болельщиков. При этом Мбаппе восстанавливается после повреждения, полученного в матче Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) 24 апреля. Встреча с «Барселоной» состоится 10 мая.

27-летний Килиан Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Его предыдущим клубом был французский «Пари Сен-Жермен».

Представители Мбаппе опубликовали официальное заявление с ответом на критику игрока
