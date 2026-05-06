Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Всё уже улажено». Робиньо-младший — о конфликте с Неймаром на тренировке

Полузащитник бразильского «Сантоса» Робиньо-младший высказался о конфликте с одноклубником Неймаром. Ранее сообщалось, что Неймар ударил Робиньо на тренировке.

«Я был расстроен. Он мой кумир с самого детства, и я его очень люблю. Когда мне было восемь лет, он сделал мне подарок — я тогда так сильно плакал, и храню ту футболку по сей день. Ситуацию раздули до невероятных масштабов. Даже если это и было ошибкой, он уже извинился и признал её… У него хватило мужества взять на себя ответственность, и теперь всё в порядке. Люди говорят много такого, что не соответствует действительности. Всё уже улажено», — приводит слова Робиньо-младшего LIBERTA DEPRE в социальной сети Х со ссылкой на ESPN Brasil.

