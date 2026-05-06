Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Биджиев: в нашего американца девушки в Нальчике вцепились — еле отодрали!

Бывший технический директор «Локомотива» Хасанби Биджиев поделился воспоминаниями о первом американце в истории российского футбола — Дейле Малхолланде, который успел поиграть за московский «Локомотив».

«Мы, кстати, до сих пор общаемся, недавно переписывались. Он приехал к нам в 1990-м по обмену футболистами. Сашка Головня уехал в Штаты, а Дейл — к нам. Естественно, встал вопрос языкового барьера, а у меня со школы был неплохой английский, слов знал много. На этой почве сошлись, жили вместе в комнате, быстро сдружились.

Я его как-то к себе домой свозил. Со сбора в Кисловодске в выходной рванули в Нальчик. Кто-то за соседним столом в ресторане услышал, что он американец, — и началось сумасшествие! В него девушки вцепились, мы его еле отодрали, чтобы обратно в Кисловодск уехать. В то время увидеть живого американца в Нальчике было всё равно что пришельца встретить. Но он женился, кстати, в России и уехал с женой в США. В Нальчике ещё случилась история. Когда мы были в городе, люди возвращались с траурного митинга. Все ходили в шляпах ― так было положено в то время. Когда Дейл это увидел, спросил: «Это что такое, Хасанби? Мафия? У нас только мафия так одевается», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

