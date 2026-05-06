Снейдер: игра «Арсенала» с «Атлетико» совершенно не напоминала полуфинал Лиги чемпионов

Бывший футболист итальянского «Интера» Уэсли Снейдер высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид (1:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия).

«Уже спустя 35 минут мне хотелось позвонить в УЕФА, чтобы они отменили этот матч, убрали игроков с поля и объявили финалом Лиги чемпионов пару «Бавария» — «ПСЖ». Честно говоря, этот матч был смертельно скучным.

Игра «Арсенала» с «Атлетико» Мадрид совершенно не напоминала полуфинал Лиги чемпионов. Им не хватало интенсивности, креатива и подлинного мастерства в завершающей стадии атак. Мне трудно представить, что в финале они смогли бы создать серьёзные проблемы таким командам, как «ПСЖ» или «Бавария». Судя по тому, что мы увидели, для любого из этих соперников это была бы лёгкая победа. На таком уровне ожидаешь зрелищности и футбола высочайшего качества, но то, что мы увидели, было очень далеко от этого.

«Арсенал» должен быть очень благодарен арбитру. Был очевидный контакт с Джулиано Симеоне. Тот факт, что он не упал, вовсе не означает, что нарушения правил не было. Был ещё один эпизод с участием Гризманна, в котором пенальти назначен не был. На мой взгляд, это были абсолютно бесспорные пенальти», — приводит слова Снейдера RMC Sport.