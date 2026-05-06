Букайо Сака не стал отвечать, с кем бы «Арсенал» хотел сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака не стал прямо отвечать на вопрос, с кем бы «канониры» хотели сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. В полуфинале турнира «Арсенал» обыграл «Атлетико», в другой паре 1/2 финала встречаются мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

«В глубине души вы знаете, с кем мы хотим сразиться [в финале Лиги чемпионов]… Вот и всё, что я скажу», — приводит слова Саки известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен», который в прошлогоднем финале разгромил миланский «Интер».