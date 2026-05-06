Евгений Таранухин раскрыл причины ухода с поста старшего тренера костромского «Спартака»

Российский тренер Евгений Таранухин высказался об уходе из костромского «Спартака».

«О причинах ухода можно долго рассуждать. Скажу так — всем нам нужно было немного передохнуть друг от друга. Разошлись друзьями. Команда навсегда остаётся у меня в сердце. Я буду болеть и переживать за них.

Что касается итогов работы, были крутые результаты «Серебра». Каждые полгода подниматься по ступеньке и дойти до ФНЛ, а также здорово конкурировать с топовыми командами Первой лиги дорогого стоит. Также отличный результат в Кубке России в прошлом году. Мы всё делали правильно, развивались в правильном направлении. Считаю, что можно поставить большой плюс нашей работе», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Приложение для Android