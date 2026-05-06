Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Экс-тренер «Спартака» Кострома Таранухин рассказал о планах на будущее

Бывший тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин поделился планами на будущее. Специалист отметил, что в данный момент он отдыхает.

«С удовольствием начну снова упорно работать. Пока рассматриваю варианты и параллельно отдыхаю. Жду каких-то конкретных вариантов. Спрашивают, узнают о предпочтениях. Пока идёт чемпионат, быстрого и хорошего предложения тяжело ждать. Закончится Первая лига, будет понятно по «Серебру» и «Золоту» — будем думать и смотреть. Может быть, будут какие-то другие варианты.

Конечно, всегда мечтаешь о самом хорошем, стремишься к вершинам. Однако тут как сложится. Рассмотрим любые варианты. Нет такого, что не ниже Первой лиги. Рассмотрим всё, оценим. Это будет правильно», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

