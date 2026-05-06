Спортдиректор «Уфы»: пусть «СКА‑Хабаровск» не предоставляет лживую информацию

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная отреагировал на слова генерального директора «СКА-Хабаровск» Алексея Кандалинцева о возможном переносе матча 32-го тура Лиги Pari. КДК РФС присудил «Уфе» техническое поражение за неявку на игру.

— В «СКА‑Хабаровск» сообщили, что был вариант перенести игру на 4 мая, но «Уфа» отказалась. Почему не получилось?

— Для начала, пусть «СКА‑Хабаровск» не предоставляет лживую информацию относительно того, что было предложено и кто отказался. Во‑вторых, в моменте, когда мы оказались в ситуации форс‑мажора, изучали все варианты добраться до Хабаровска, не было никакой возможности в ближайшее время вылететь и добраться даже 4‑го числа. Была единственная возможность прилететь в 20 часов по хабаровскому времени 4‑го числа. Но вряд ли бы мы успели на игру и в этот день.

Поэтому об этом всём сообщили лиге и всем её представителям. От них получили информацию, чтобы мы готовили справки и документы для предоставления всей информации на КДК. Поэтому то, что решение КДК было принято, непонятно для нас на основании чего, — это факт, и будем готовиться, изучать документы, которые должны прислать, и подавать апелляцию, рассматривать все возможные инстанции для обращения. Ситуация внештатная и на самом деле форс‑мажорная, и не учитывать все факты, которые произошли, — это неуважение, — приводит слова Санаи «Матч ТВ».