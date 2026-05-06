«Сам бог велел провести перестрелку». Мостовой — о предстоящем матче «Бавария» — «ПСЖ»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится сегодня, 6 мая. В первом матче «ПСЖ» дома выиграл со счётом 5:4.

«Один полуфинал был засушливым, а здесь сам бог велел провести очередную перестрелку. Думаю, сегодня будет что-то похожее. Вряд ли кто-то ожидает, что сегодня «Бавария» и «ПСЖ» снова сыграют 5:4, но голы однозначно будут. У «Баварии» есть шансы пройти «ПСЖ». Вряд ли будет 1:0 — побольше голов будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее английский «Арсенал» обыграл испанский «Атлетико» Мадрид со счётом 1:0 (2:1 по сумме двух матчей) и стал первым финалистом Лиги чемпионов.