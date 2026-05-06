Бывший вратарь «Локомотива» Биджиев рассказал, сколько зарабатывал в Счётной палате РФ

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев рассказал, сколько зарабатывал в Счётной палате РФ.

«Я понимал, что нужно искать другую работу [после завершения карьеры]. Тренерскую в то время даже не рассматривал. И тут появился вариант со Счётной палатой.

Первый председатель палаты Хачим Кармоков знал моих родителей, и именно к нему я пришёл на собеседование. Кармоков спросил: «Это и это осилишь?» Говорю: «Смогу». Начинал я стажёром. За месяц досконально освоил компьютер, вникнул в специфику работу, и только после этого зачислили в штат.

Счётная палата охватывает все сферы, в которых задействованы бюджетные средства. Моё направление отвечало за контроль расходов на социальную сферу и науку. Мне подфартило попасть в очень хороший коллектив: все порядочные люди, профессионалы своего дела. Тепло приняли. Работа в Счётной палате стала для меня большой школой. Всё-таки это главный контролирующий орган бюджетных расходов РФ. Кадры были под стать задачам — естественно, в таком окружении и сам растёшь. Знание законодательства мне в дальнейшей работе очень помогло.

До финансового кризиса 1998 года в Счётной палате платили хорошо. А когда я пришёл, рубль рухнул, и моя зарплата в пересчёте составила $ 100. Ничего страшного, тоже полезный жизненный опыт», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.