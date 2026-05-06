Александр Бубнов назвал сенсационное событие 28-го тура РПЛ

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов определил сенсационное событие по итогам матчей 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона.

«Сенсационно, на мой взгляд, то, что все преследователи «Локомотива» погорели — и ЦСКА, и «Спартак», и «Балтика». ЦСКА «Зениту» проиграл? Да какая разница? У ЦСКА были ещё возможности за третье место побороться, а «Локомотив» сумел вничью сыграть, хотя мог выигрывать у «Динамо», и сейчас им надо «Балтику» у себя дома прибить в предпоследнем туре. И всё. Они на третьем месте [закончат сезон]», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».