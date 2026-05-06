Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Показалось, что хотели отменить». Генич — о незасчитанном голе Кордобы в ворота «Акрона»

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался об отменённом голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Краснодар» одержал победу со счётом 1:0. Кордоба стал автором единственного гола. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

«Когда поставили пенальти на Кордобе с Махачкалой, мне показалось, судьи просто не разобрались. Вот сегодня, когда они отменяли гол, мне очень показалось, что хотели отменить. Ну там не за что придраться, вот просто не за что зацепиться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кордоба был в ярости из-за судьи! Но «Краснодар» по классике дожал — и снова первый! Видео
