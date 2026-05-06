«Показалось, что хотели отменить». Генич — о незасчитанном голе Кордобы в ворота «Акрона»

Российский комментатор Константин Генич высказался об отменённом голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Краснодар» одержал победу со счётом 1:0. Кордоба стал автором единственного гола. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

«Когда поставили пенальти на Кордобе с Махачкалой, мне показалось, судьи просто не разобрались. Вот сегодня, когда они отменяли гол, мне очень показалось, что хотели отменить. Ну там не за что придраться, вот просто не за что зацепиться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».