Денис Казанский высказался о выходе «Арсенала» в финал Лиги чемпионов

Российский комментатор Денис Казанский высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид (1:0). «Арсенал» вышел в финал, выиграв по сумме двух матчей — 2:1.

«Арсенал»! В этой надёжности сегодня скрыта какая-то невероятная уверенность в себе. Каждым касанием, каждым единоборством… Минимальный допуск опасности. Мизерный. Не потому что «Атлетико» был пустым. Нет! Это «Арсенал» настолько самодостаточен и так наделён даром прогноза опасных моментов, что ничего не дал. Ни глотка атакующего кислорода. Феноменальные Дьёкереш и Салиба с Габриэлем. Всё в цвет! «Арсенал» — с Будапештом!» — написал Казанский в телеграм-канале.