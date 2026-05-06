Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Казанский высказался о выходе «Арсенала» в финал Лиги чемпионов

Денис Казанский высказался о выходе «Арсенала» в финал Лиги чемпионов
Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид (1:0). «Арсенал» вышел в финал, выиграв по сумме двух матчей — 2:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

«Арсенал»! В этой надёжности сегодня скрыта какая-то невероятная уверенность в себе. Каждым касанием, каждым единоборством… Минимальный допуск опасности. Мизерный. Не потому что «Атлетико» был пустым. Нет! Это «Арсенал» настолько самодостаточен и так наделён даром прогноза опасных моментов, что ничего не дал. Ни глотка атакующего кислорода. Феноменальные Дьёкереш и Салиба с Габриэлем. Всё в цвет! «Арсенал» — с Будапештом!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Арсенал» безжалостно выжал выход в финал ЛЧ. Спустя 20 лет! Видео
«Арсенал» безжалостно выжал выход в финал ЛЧ. Спустя 20 лет! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android