Юрий Сёмин назвал фаворита в кубковом дерби «Спартак» — ЦСКА

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал фаворита в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — ЦСКА.

«Жду от дерби «Спартака» и ЦСКА хорошего футбола, бескомпромиссной борьбы. И игроки, и руководители «Спартака» и ЦСКА понимают, что единственный шанс получить титул в этом сезоне — это Кубок. Поэтому самоотдача сегодня будет на высочайшем уровне. Соберётся полный стадион, будет очень интересно.

Преимущество, наверное, есть у «Спартака». Они лучше играли в последнее время, выглядели качественнее и агрессивнее. Но у ЦСКА поменялся тренер, это часть футбола. А сыграет это в лучшую сторону или нет, определит дерби», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.