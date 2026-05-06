Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин назвал фаворита в кубковом дерби «Спартак» — ЦСКА

Юрий Сёмин назвал фаворита в кубковом дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал фаворита в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду от дерби «Спартака» и ЦСКА хорошего футбола, бескомпромиссной борьбы. И игроки, и руководители «Спартака» и ЦСКА понимают, что единственный шанс получить титул в этом сезоне — это Кубок. Поэтому самоотдача сегодня будет на высочайшем уровне. Соберётся полный стадион, будет очень интересно.

Преимущество, наверное, есть у «Спартака». Они лучше играли в последнее время, выглядели качественнее и агрессивнее. Но у ЦСКА поменялся тренер, это часть футбола. А сыграет это в лучшую сторону или нет, определит дерби», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спартак» — ЦСКА. Поздно пить «Боржоми»
«Спартак» — ЦСКА. Поздно пить «Боржоми»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android