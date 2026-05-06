Павел Яковлев: увольнение Челестини — грамотный ход ЦСКА, но фаворит всё равно «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев высказался о предстоящем финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют со столичным ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 6 мая.

«Прогноз на дерби — победа «Спартака». Команда сейчас банально стабильнее, хотя надо отметить, что увольнение Челестини — грамотный ход со стороны ЦСКА. Дерби может спасти их сезон, и эмоционально это очень важно — команда встряхнётся.

Но фаворит всё равно «Спартак». Очень здорово смотрится игра в атаке, да и вообще при Карседо матчи команды — очень интересная картинка. «Спартак» один из лучших в РПЛ с точки зрения качества игры. А сегодня они играют дома, при своих болельщиках — на такой матч даже не надо настраиваться. У ЦСКА же есть ещё и проблемы с составом: не будет Глебова, Мойзеса, Акинфеева.

Сегодня нас ждёт праздник футбола. Не так много осталось матчей до конца сезона, и это дерби всея Руси — это историческое событие. Впервые за несколько лет стадион будет полностью забит, придут активные фанаты, которые не ходят на игры чемпионата. И здесь, я думаю, тоже победит красно-белая торсида», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.