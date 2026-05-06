Биджиев: когда Джанашия в «Локомотив» пришёл, думали — торговец с черкизовского рынка

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев рассказал о своём бывшем одноклубнике — Зазе Джанашии.

«Когда Джанашия только пришёл в команду, никто даже не понял, что это футболист. Помню, собрались перед сборами поиграть в стареньком зале на «Локомотиве». Заходит небритый кавказец, дублёнка на спине порвана — то ли ножом кто-то пробил, то ли зацепился где-то. Реально думали: торговец пришёл. Там же рынок рядом со стадионом был. «Локомотив» сразу полетел в Германию, на популярный в то время зимний турнир по мини-футболу. Мы за одним столом сидели: Оганесян, Чугайнов, Джанашия и я. Саркис его подкалывал: «Заза, а что у вас за писатель популярный был?» Заза гордо отвечал: «Шотико!» Руставели в смысле. В коллективе Зазу любили — очень хороший парень и нападающий классный. В игре на коробке своя специфика. А Заза мощный, коренастый, руками в борт вцепится — двое-трое мяч отобрать не могут! Помню, отправили его в Южную Корею. Уезжал с лишним весом, вернулся в Хосту — не узнать: худой, щёки впалые. Жаловался: «Я сказал Сёмину: «Палыч, что хочешь делай, но туда больше не отправляй». Спрашиваю: «А что такое?» Заза кривится: «После каждой тренировки 50 раз по 100 метров бегали — чуть с ума не сошёл!» Но зато когда Заза на поле вышел — сетями не могли поймать, настолько лёгким и подвижным стал! Единственный, кто с ним справлялся, — Штанюк из «Динамо». Заза корпус поставит — не подступишься. А этот своей длинной ногой у него мяч выковыривал», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.