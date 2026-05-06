Сборная России обратилась к Матвею Сафонову в день матча «Бавария» — «ПСЖ»

Сборная России по футболу обратилась к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в день матча с «Баварией». Национальная команда пожелала голкиперу удачи.

«День битвы за финал ЛЧ для Сафонова! «ПСЖ» встречается с «Баварией» в Мюнхене. Стартовый свисток ответного полуфинала — в 22:00 мск. Пожелаем Матвею удачи!» — написала пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале.

Сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.