Робсон поделился ожиданиями от матча Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Луис Робсон поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Кроме того, Робсон назвал игры между «Спартаком» и армейцами классикой российского футбола.

«Я считаю, что это один из величайших классических матчей в российском футболе, даже более грандиозный, чем матч «Спартак» — «Зенит». Я желаю удачи красно-белым и всегда буду болеть за «Спартак», — приводит слова Робсона ТАСС.

В финале Пути РПЛ Кубка России сыграют московское «Динамо» и «Краснодар».