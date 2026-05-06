Олич: ЦСКА не играет так, чтобы команду можно было назвать фаворитом дерби со «Спартаком»

Бывший футболист ПФК ЦСКА Ивица Олич высказался в преддверии матча армейской команды со «Спартаком». Дерби состоится в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Спартак» и ЦСКА в этом сезоне не очень уверенно выступают в чемпионате. И в сегодняшнем матче Кубка будет большая мотивация, борьба за каждый мяч. Чемпионат всегда главный турнир для каждой команды, но Кубок — это тоже значимый трофей. Было бы хорошо, если бы ЦСКА выиграл его в этом сезоне. Но в последнее время команда не играет так, чтобы можно было назвать её фаворитом дерби. «Спартак» в более хорошей форме, но, по-моему, шансы здесь 50 на 50», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.