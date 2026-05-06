Хасанби Биджиев объяснил, почему легионеры «Динамо» Мх тяжело адаптируются в РПЛ

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев объяснил, почему легионеры команды тяжело адаптируются в Мир РПЛ.

«Хорошие два года, много положительных эмоций. Да, были моменты, которые не получились, что-то можно было сделать лучше, но так у всех. В плане профессионального роста это были очень полезные два года. Хочу поблагодарить всех футболистов: они проделали колоссальную работу, несмотря на приличные нагрузки. Мы вышли в РПЛ, закрепились в ней, заставили уважать нашу команду. У нас были незаурядные бойцовские качества, дух. Мы уделяли этому аспекту большое внимание. Даже в тренировочной работе часть упражнений была направлена на воспитание силы воли, духа и характера. Мы заложили фундаментальную физическую готовность. Большое спасибо Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, потому что он создал клуб с нуля, и работа с самого начала велась на научной основе. Он ведь использовал это ещё в СССР.

Гаджиев в своё время работал с лучшими учёными. Одним из тех, кто разработал методику функциональной подготовки, был профессор Верхошанский. Как-то мы приехали группой ВШТ на сборы «Фиорентины» к Пранделли. У них было два тренера по физподготовке. И один из них с восторгом рассказал, что работал на кафедре у Верхошанского, для итальянцев это величина. Поэтому неудивительно, что Гаджиев это всё знает.

Вот и с нами работала научная группа из Москвы: проводила тестирования, забор крови, составляла рекомендации по тренировкам. Представляете, только за счёт грамотного тренировочного процесса люди из игроков Второй лиги доросли до уровня РПЛ и не затерялись тут. Заодно могу объяснить, почему у наших иностранцев иногда возникали проблемы с адаптацией к РПЛ. Им тяжело выдерживать интенсивность и объём нагрузки, которые мы даём. Для них это всё в новинку, поэтому им требуется время на адаптацию. А когда игрок приезжает по ходу чемпионата, становится ещё сложнее. Того же Мастури с листа встроить в игру было не так просто, потому что времени на это не было», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.