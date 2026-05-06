Олич: для ЦСКА нормально менять тренеров каждый сезон, увольнение Челестини не удивило

Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич высказался об отставке Фабио Челестини из армейского клуба. О расставании со специалистом красно-синие объявили 4 мая. Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025-го и помог армейцам выиграть Суперкубок России.

«Увольнение Челестини из ЦСКА меня не удивило. Удивительно было бы, если бы случилось наоборот и Челестини не был бы уволен из ЦСКА. Это раньше тренеры могли работать в клубе по много лет, а сейчас для ЦСКА нормально менять их каждый сезон. Поэтому и в случае с Челестини нет ничего нового», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.