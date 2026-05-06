Бубнов: Александр Мостовой сказал мне, что Челестини — никто

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о покинувшем ЦСКА Фабио Челестини. Бубнов рассказал, что экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не в лучшем свете охарактеризовал специалиста, работавшего главным тренером армейцев.

— Помнишь, я говорил? Что как только этот конфликт с Мойзесом возник, ему конец. Он себе подписал приговор. Никогда клуб не откажется от такого игрока, как Мойзес, лидера команды, в пользу тренера. Никогда! Больше того, в пользу какого тренера? Ладно там Гвардиола, Анчелотти. Это я бы ещё допустил. Но кто такой Челестини? Я всегда к Мостовому обращаюсь, потому что он-то всех их знает, в Европе. Он говорит, что он никто. Вот и всё.

— Допускаю, что Мостовой даже не знал, кто такой Челестини, когда он приходил в ЦСКА.

— А он так и говорил, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».