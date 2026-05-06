Эдуард Мор: по игре «Спартак» сильнее ЦСКА

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем финале Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют со столичным ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 6 мая.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом и есть шанс ЦСКА со «Спартаком», что они взбодрятся после отставки тренера. По игре «Спартак» сильнее. Сами футболисты «Крыльев» признают, что им повезло и так сложилась игра, что они обыграли красно-белых. К тому же у «Спартака» вообще нет кадровых проблем. Только Бабич, который давно не играет. У ЦСКА половина основного состава выбыла. Всё в пользу «Спартака». В пользу ЦСКА только встряска после отставки Челестини», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

