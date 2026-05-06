Экс-игрок «Баварии» Олич поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Бывший футболист немецкой «Баварии» Ивица Олич высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы сыграют с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится сегодня, 6 мая. В первом матче «ПСЖ» дома выиграл со счётом 5:4.

«Очень рад, что приехал в Мюнхен на игру. В первом матче «Баварии» и «ПСЖ» было очень много голов, болельщикам точно было интересно. Обе команды обладают множеством отличных игроков, которые могут сделать разницу в любом матче. Здесь нет фаворита, и даже преимущество «ПСЖ» в один мяч ничего не значит. И «Бавария», и «ПСЖ» могут выйти в финал», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.