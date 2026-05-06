Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Уэсли Фофана был предложен «Барселоне» — Sky Sport

Кандидатура защитника английского «Челси» Уэсли Фофана рассматривается испанской «Барселоной». Об этом сообщил Sky Sport.

По информации источника, представители игрока недавно предложили его услуги «Барселоне». В испанском клубе прорабатывают различные сценарии развития событий в преддверии грядущего трансферного окна. В последние недели между представителями «Барселоны» и окружением игрока велись переговоры с целью оценить реалистичность потенциальной сделки.

«Челси» не возражает против ухода игрока, однако в клубе готовы дать добро на трансфер лишь при условии поступления предложения на сумму не менее € 30 млн без учёта бонусов. Руководство «Барселоны», в свою очередь, рассматривает иную схему сделки: аренду с правом последующего выкупа.

