Биджиев рассказал о фейковом письме в «Милан» от имени «Локо» с предложением «купить» игру

Бывший вратарь и спортивный директор московского «Локомотива» Хасанби Биджиев рассказал о поддельном письме в «Милан» от имени железнодорожников.

«Это я уже работал спортивным директором «Локо». Перед матчем с мадридским «Реалом» случилась ситуация. Только прилетели в Мадрид, заселяемся в отель, приходит письмо из УЕФА: ждите дисциплинарного инспектора. Сначала подумали: формальность. Перед тренировкой приезжает этот человек и спрашивает: кто по-английски говорит? Отвечаю: мы с Давидом Шагиняном (бывший коммерческий директор «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»). Сели в комнате на стадионе, инспектор протягивает мне письмо в адрес «Милана». А там предложение от имени Дмитрия Лоськова: «Я, капитан «Локомотива», заявляю, что за денежное вознаграждение мы готовы отобрать очки у мадридского «Реала», а вам проиграть». Сумма была обозначена в размере $ 64 тыс. «Милан» сразу отправил это письмо в УЕФА.

Инспектор спрашивает: «Лоськов по-английски говорит»? Я отвечаю, что нет. «А Сёмин?» Тоже вряд ли. Инспектор попросил позвать Палыча. После тренировки приходит Сёмин, ему описывают ситуацию, и инспектор спрашивает: «Вы что-то знаете об этом?» И тут Палыч отвечает: «I am rich man!» (смеётся). Потом у Лоськова спросили то же самое: «По-английски говоришь? Компьютером пользоваться умеешь?» Дима сказал, что фильм на ноуте может посмотреть. Инспектор сразу понял, что мы тут не при делах. Нас обязали провести официальное расследование и доложить о результатах. Надо было выяснить, откуда это письмо взялось.

Полиция вычислила, что какой-то человек из городка центральной России рассылал письма по всем международным организациям, вплоть до ЮНЕСКО. Потом его спросили: «Друг, а как ты деньги хотел получить»? А он отвечает: «Счёт в Сбербанке дал бы и всё», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.