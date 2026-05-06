Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хочу видеть всех». Деклан Райс призвал 200 тыс. болельщиков «Арсенала» посетить финал ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс призвал болельщиков «канониров» посетить финал Лиги чемпионов текущего сезона. Решающая игра турнира пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» 30 мая 2026 года.

«Давайте, давайте – я буду готов. Будапешт, я хочу видеть всех болельщиков «Арсенала» на стадионе. 200 тысяч, приходите! Давайте сделаем этот вечер по-настоящему особенным. Я всегда говорил, что этот клуб – больше, чем просто клуб. Это семья. Мы поддерживаем друг друга. Именно это единство привело нас туда, где мы сейчас находимся», — приводит слова Райса известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

