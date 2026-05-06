«Хочу видеть всех». Деклан Райс призвал 200 тыс. болельщиков «Арсенала» посетить финал ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс призвал болельщиков «канониров» посетить финал Лиги чемпионов текущего сезона. Решающая игра турнира пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» 30 мая 2026 года.

«Давайте, давайте – я буду готов. Будапешт, я хочу видеть всех болельщиков «Арсенала» на стадионе. 200 тысяч, приходите! Давайте сделаем этот вечер по-настоящему особенным. Я всегда говорил, что этот клуб – больше, чем просто клуб. Это семья. Мы поддерживаем друг друга. Именно это единство привело нас туда, где мы сейчас находимся», — приводит слова Райса известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.