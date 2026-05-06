Биджиев раскрыл детали разговора с Евсеевым после его назначения в «Динамо» Мх

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал подробности разговора с Вадимом Евсеевым после его назначения в дагестанский клуб.

— Вы около пяти лет работали с Евсеевым в «Локомотиве». С тех пор ваши отношения изменились?

— У нас были абсолютно нормальные отношения. Он был игроком, я ― спортивным директором. Более того, когда Вадима назначили вместо меня в «Динамо», я ему сразу написал и поздравил с назначением. Вечером он перезвонил, и мы нормально пообщались.

— У вас поменялось отношение к нему?

— После нашего разговора по телефону я его не видел. Я согласен с позицией Слуцкого, когда он говорил про высказывания Гусева в адрес Лички и Карпина, — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.