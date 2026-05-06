«Бавария» никогда в истории не отыгрывалась после поражения в первом матче полуфинала ЛЧ

«Бавария» 16 раз проигрывала первые матчи в рамках двухматчевых противостояний плей-офф Лиги чемпионов (с сезона-1992/1993). При этом четыре раза мюнхенский клуб сумел выйти в следующую стадию еврокубка после поражения в первом матче. Однако на стадии полуфинала «Баварии» никогда не удавалось отыгрываться после поражения в первом матче.

Напомним, сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В первом матче «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счётом 5:4.