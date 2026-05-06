Флик пока не дал одобрения на трансфер Бастони в «Барселону» — Моретто

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пока не дал согласия на переход защитника Алессандро Бастони из итальянского «Интера». Об этом сообщил журналист Маттео Моретто в социальной сети X.

«Окончательное одобрение тренера Ханса Флика ещё не получено, прежде чем двигаться дальше. Для Деку это будет первоочередной задачей по усилению обороны. Флик в настоящее время оценивает некоторые технические качества защитника», — написал Моретто.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 27-летнего Алессандро Бастони из «Интера» в «Барселону» может составить € 50-60 млн. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 70 млн.