Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов отреагировал на слова Михаила Галактионова про требл с «Локомотивом»

Бубнов отреагировал на слова Михаила Галактионова про требл с «Локомотивом»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о высказывании главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который ранее заявил, что сожалеет об упущенной возможности выиграть требл по итогам текущего сезона. Сейчас железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ с отставанием от лидирующего «Краснодара» в 13 очков.

— Ну, «Локомотив», по словам Галактионова, жаль, что не сделал требл. Иронично он это сказал.
— Он может сейчас саркастически говорить, потому что… Смотри, контракт продлён. Сейчас его сватают в ЦСКА. Неустойка будет. Всё нормально. Задачу он не решил, ни одну — ни Кубок, ни чемпионство. Но зато есть третье место. Так что у него всё в порядке, он ничем не рискует, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов: Александр Мостовой сказал мне, что Челестини — никто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android