Бубнов отреагировал на слова Михаила Галактионова про требл с «Локомотивом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о высказывании главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который ранее заявил, что сожалеет об упущенной возможности выиграть требл по итогам текущего сезона. Сейчас железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ с отставанием от лидирующего «Краснодара» в 13 очков.

— Ну, «Локомотив», по словам Галактионова, жаль, что не сделал требл. Иронично он это сказал.

— Он может сейчас саркастически говорить, потому что… Смотри, контракт продлён. Сейчас его сватают в ЦСКА. Неустойка будет. Всё нормально. Задачу он не решил, ни одну — ни Кубок, ни чемпионство. Но зато есть третье место. Так что у него всё в порядке, он ничем не рискует, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».