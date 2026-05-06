Полузащитник «Зенита» Педро высказался о судействе в РПЛ

Бразильский вингер петербургского «Зенита» Педро высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге. Бразилец заявил, что футболисты должны меньше обращать на это внимание и просто выполнять свою работу.

— Оливейра говорил, что судьи поддушивают «Зенит». Согласен с этим?

— Я бы не хотел много говорить на эту тему. Да и что мы можем здесь сказать? Вы сами видите, что порой происходит. Считаю, что мы, футболисты, должны просто делать свою работу, несмотря ни на что. Чем и занимаемся. Впереди остались важные матчи, нужно думать о них, а не о судьях, — приводит слова Педро интернет-портал Legalbet.