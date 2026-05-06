Непомнящий назвал преимущества «Спартака» в матче Кубка России с ЦСКА
Поделиться
Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался в преддверии матча ПФК ЦСКА со «Спартаком». Дерби состоится в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Спартака» всё хорошо. С ЦСКА будет играть дома, последние матчи выигрывал. У армейцев же стресс. Иногда это приносит пользу, а иногда — вред. Беда, что у ЦСКА есть травмированные. Так что, учитывая преимущества «Спартака» перед матчем, это фаворит. Но это дерби! Так что тут всё непредсказуемо. В Кубке любая команда может преподнести сюрприз. Жду интересной игры», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2026
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:45
-
15:38
-
15:37
-
15:27
-
15:14
-
15:10
-
14:55
-
14:53
-
14:50
-
14:48
-
14:35
-
14:23
-
14:23
-
14:20
-
14:12
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:25
-
13:22
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
13:06
-
12:40