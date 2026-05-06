Непомнящий назвал преимущества «Спартака» в матче Кубка России с ЦСКА

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался в преддверии матча ПФК ЦСКА со «Спартаком». Дерби состоится в рамках финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«У «Спартака» всё хорошо. С ЦСКА будет играть дома, последние матчи выигрывал. У армейцев же стресс. Иногда это приносит пользу, а иногда — вред. Беда, что у ЦСКА есть травмированные. Так что, учитывая преимущества «Спартака» перед матчем, это фаворит. Но это дерби! Так что тут всё непредсказуемо. В Кубке любая команда может преподнести сюрприз. Жду интересной игры», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.