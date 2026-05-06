Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эменике заявил, что верит в победу «Спартака» над ЦСКА в матче Кубка России

Эменике заявил, что верит в победу «Спартака» над ЦСКА в матче Кубка России
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что верит в победу красно-белых над ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я желаю удачи «Спартаку», верю, что команда обыграет ЦСКА в Кубке России. Я всегда болею за «Спартак». Думаю, что красно-белые победят со счётом 2:1. Я знаю, что такое матчи «Спартак» — ЦСКА, это всегда высочайшее напряжение. Сейчас я слежу за клубом в соцсетях. Мне кажется, что «Краснодар» пройдёт «Динамо», потому что они сильнее. Если «Спартак» и «Краснодар» встретятся в Суперфинале, это будет тяжёлая игра, но спартаковцы должны выиграть, потому что краснодарцы больше сосредоточены на чемпионстве в РПЛ. Так что если «Спартак» пройдёт ЦСКА, то у команды будут хорошие шансы выиграть Кубок России», — приводит слова Эменике ТАСС.

Материалы по теме
«Спартак» — ЦСКА. Поздно пить «Боржоми»
«Спартак» — ЦСКА. Поздно пить «Боржоми»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android