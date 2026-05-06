Эменике заявил, что верит в победу «Спартака» над ЦСКА в матче Кубка России

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что верит в победу красно-белых над ЦСКА в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Я желаю удачи «Спартаку», верю, что команда обыграет ЦСКА в Кубке России. Я всегда болею за «Спартак». Думаю, что красно-белые победят со счётом 2:1. Я знаю, что такое матчи «Спартак» — ЦСКА, это всегда высочайшее напряжение. Сейчас я слежу за клубом в соцсетях. Мне кажется, что «Краснодар» пройдёт «Динамо», потому что они сильнее. Если «Спартак» и «Краснодар» встретятся в Суперфинале, это будет тяжёлая игра, но спартаковцы должны выиграть, потому что краснодарцы больше сосредоточены на чемпионстве в РПЛ. Так что если «Спартак» пройдёт ЦСКА, то у команды будут хорошие шансы выиграть Кубок России», — приводит слова Эменике ТАСС.