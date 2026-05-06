Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА распространила дисквалификацию Престианни на турниры под своей эгидой — Харрис

ФИФА распространила дисквалификацию Престианни на турниры под своей эгидой — Харрис
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила дисквалификацию полузащитника португальской «Бенфики» Джанлуки Престианни на турниры под эгидой организации. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Ранее Престианни был дисквалифицирован УЕФА на шесть игр из-за гомофобного оскорбления нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась 17 февраля. «Реал» выиграл со счётом 1:0.

Отметим, что дисквалификация на шесть игр включила в себя временную дисквалификацию на один матч, отбытую игроком во время ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), сыгранной 25 февраля. Кроме этого, дисквалификация на три из этих матчей подлежит испытательному сроку в два года. Таким образом, Престианни может пропустить две игры чемпионата мира, если будет вызван в сборную Аргентины.

Материалы по теме
Глава ФИФА подтвердил, что сборная Ирана примет участие в ЧМ и сыграет в США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android