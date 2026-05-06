ФИФА распространила дисквалификацию Престианни на турниры под своей эгидой — Харрис

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила дисквалификацию полузащитника португальской «Бенфики» Джанлуки Престианни на турниры под эгидой организации. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Ранее Престианни был дисквалифицирован УЕФА на шесть игр из-за гомофобного оскорбления нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в первом стыковом матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась 17 февраля. «Реал» выиграл со счётом 1:0.

Отметим, что дисквалификация на шесть игр включила в себя временную дисквалификацию на один матч, отбытую игроком во время ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), сыгранной 25 февраля. Кроме этого, дисквалификация на три из этих матчей подлежит испытательному сроку в два года. Таким образом, Престианни может пропустить две игры чемпионата мира, если будет вызван в сборную Аргентины.