Бубнов ответил, что бы сделал на месте Галактионова — остался в «Локо» или ушёл в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, как бы поступил на месте главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, к которому интерес проявляет ЦСКА.

— Александр Викторович, а если бы вы были на месте Галактионова, вы бы что сделали — остались в «Локо» или пошли в ЦСКА?

— Думаю, комфортнее ему в «Локо», конечно (улыбается). Но ты не забывай, что сейчас в ЦСКА вот этот тренер, парень молодой из академии. У него такой же путь, как и у Галактионова. Начинал с академии, он в ЦСКА, Галактионов — в «Динамо». Он с молодёжью работал на повышение, Галактионов, и этот парень тоже. Ни тот, ни другой на профессиональном уровне не играли, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».