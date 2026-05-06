«Делаем всё, чтобы добиться этой цели». Тренер «Спартака» Карседо — о борьбе за бронзу РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о борьбе команды за третье место в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Что касается борьбы за третье место, да, к сожалению, мы проиграли в Самаре (1:2 с «Крыльями Советов». — Прим. «Чемпионата»), но как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки — никто не смог победить. Поэтому делаем всё, чтобы добиться этой цели. Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата. Но сейчас наше внимание сосредоточено на кубковом матче», – приводит слова Карседо Metaratings.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков. Отставание от московского «Локомотива» (50) составляет два очка.