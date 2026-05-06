Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Делаем всё, чтобы добиться этой цели». Тренер «Спартака» Карседо — о борьбе за бронзу РПЛ

«Делаем всё, чтобы добиться этой цели». Тренер «Спартака» Карседо — о борьбе за бронзу РПЛ
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о борьбе команды за третье место в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Что касается борьбы за третье место, да, к сожалению, мы проиграли в Самаре (1:2 с «Крыльями Советов». — Прим. «Чемпионата»), но как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки — никто не смог победить. Поэтому делаем всё, чтобы добиться этой цели. Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата. Но сейчас наше внимание сосредоточено на кубковом матче», – приводит слова Карседо Metaratings.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков. Отставание от московского «Локомотива» (50) составляет два очка.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны». Разбор судейства 28-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Претензии «Спартака» к Карасёву абсолютно необоснованны». Разбор судейства 28-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android