Хасанби Биджиев: там, где с других просили 10 млн, с «Анжи» требовали 25 млн

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев поделился воспоминаниями о периоде работы в дагестанском клубе в период больших инвестиций.

«Конечно, мне тоже понадобилось время, чтобы адаптироваться к тем суммам трансферов и новой реальности. Слава об «Анжи» мгновенно разлетелась по всему миру. Там, где другому клубу говорили — 10 млн, с «Анжи» просили 25 млн. Такое было сплошь и рядом. И тут особенно важно было понимать, стоит игрок таких денег или нет. Потом все сделки нужно было согласовывать с Хиддинком», — сказал Хасанби Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.