«Ростов» объявил о получении лицензии на новый сезон РПЛ

Пресс-служба «Ростова» объявила, что клуб получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что жёлто-синие испытывают определённые финансовые проблемы.

«Футбольный клуб «Ростов» получил лицензию на новый сезон. Сегодня состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС, по итогам которого было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, необходимой для участия в Премьер-Лиге на сезон-2026/2027. «Ростов» менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».