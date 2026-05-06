Эменике назвал самый памятный матч между «Спартаком» и ЦСКА
Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике назвал самый памятный матч между красно-белыми и ЦСКА. Сегодня, 6 мая, команды сыграют между собой в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20:00. Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год и забил 24 мяча в 51 матче за красно-белых.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
«Самое памятное дерби для меня — это матч 2011 года. Именно в матче с ЦСКА я забил первый гол в России. Дерби с ЦСКА — особенный матч, очень много болельщиков на трибунах.
Для меня это всегда был большой и особенный матч. Забить в такой атмосфере было чем-то особенным для меня», — приводит слова Эменике ТАСС.
