Главная Футбол Новости

Агент Кисляка заявил, что полузащитник ЦСКА и Батраков будут в Европе на ведущих позициях

Агент Кисляка заявил, что полузащитник ЦСКА и Батраков будут в Европе на ведущих позициях
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» оценил перспективы футболиста, а также игрока столичного «Локомотива» Алексея Батракова на выступление в европейских чемпионатах.

«Кисляк готовится к Европе, учит английский и испанский языки. Думаю, Матвей и Батраков в Европе будут не одними из, а на ведущих позициях», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Ранее Батраков и Кисляк попали в топ-3 лучших полузащитников Восточной Европы в возрасте до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Полная версия подкаста:

